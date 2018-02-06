تقرير أمني بلجيكي: خطر “المقاتلين الاجانب” العائدين لا زال ماثلاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهر تقرير أمني بلجيكي أن أوروبا لم تشهد كما كان متوقعاً عودة جماعية للمقاتلين الأجانب المتواجدين في سورية والعراق، عقب تراجع تنظيم الدولة (داعش).

وأشار التقرير الذي أصدره معهد إيغموند المتخصص في العلاقات الدولية، إلى أن معدلات عدد العائدين من المقاتلين الاجانب لم تزد عن العشرات سنوياً، أن هزيمة داعش هي التي عقدت عمليات العودة والسبب يعود إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بالقتال حتى آخر رمق للاحتفاظ بأكبر مساحة ممكنة من الأراضي.

وأوضح معهد إيغموند أن التحقيقات أوضحت أن العدد الأكبر من المقاتلين الأجانب في سورية والعراق قد قُتل أو تم اعتقاله خاصة من قبل المجموعات الكردية، ” ولكن هناك قلة منهم استطاعت الإفلات والذهاب إلى أماكن صراعات أخرى مثل الصومال وأفغانستان ونيجيريا”، وفق التقرير.

وحول الوضع في بلجيكا، ذكر التقرير أن عدد العائدين تناقص تدريجياً ما بين 2014 – 2017، مشيراً إلى أن 115 بلجيكياً من مقاتلي داعش عادوا بالفعل للبلاد منهم 44 داخل السجن و80 تحت المراقبة.

وشدد التقرير على أن ندرة العائدين لا تعني انتفاء التهديد، حيث “تعتبر هجمات بروكسل عام 2016، هي الأخيرة التي ارتكبها جهاديون عائدون إلى أوروبا، ولكن عام 2017 شهد 20 هجوماً قام بها متطرفون أوروبيون لم يذهبوا قط إلى أماكن القتال”، حسب الباحث توماس رونارد، من معهد إيغموند.

ولفت رونارد إلى أن المتطرفين الأوروبيين كانوا على صلات بعناصر داعش وتبنوا أفكار التنظيم وهم في أماكنهم في مختلف الدول الأوروبية.

ونوه التقرير بالإجراءات التي اتخذتها السلطات في البلاد و في مختلف أنحاء أوروبا للتعامل مع ظاهرة العائدين، حيث “لا يمكننا الحكم على فعاليتها بعد، فهي حديثة العهد”، وفق رونارد.

وأشار التقرير إلى أن الأسئلة التي تبقى بدون جواب تتعلق بطبيعة الإجراءات التي يتعين على السلطات المحلية والفيدرالية اتخاذها للتعامل مع النساء والأطفال الذين ولدوا لآباء جهاديين في أماكن البلاد.

وكانت السلطات الفيدرالية قد أعلن في وقت سابق بأنها بصدد العمل لاستعادة بعض الأطفال الذين ولدوا في سورية والعراق لآباء بلجيكيين جهاديين، ولكن الأمر يصطدم بعقبات أمنية وإدارية وعملية تعرقل عملية التنفيذ السريع.