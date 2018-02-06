ألفانو: خطر عودة المقاتلین الأجانب حقيقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو إن هناك “خطر ملموس من ناحية عودة المقاتلين الأجانب”، في سياق تدفقات الهجرة.

وفي كلمته خلال المؤتمر الوزاري الثاني لدول عبور الهجرة بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الثلاثاء، أوضح الوزير ألفانو أن “من بين الأسباب الأساسية التي دعت الى هذا الاجتماع، هناك مسألة الأمن أيضا”.

وذكر وزير الخارجية أن “من مصلحتنا المشتركة هزيمة نموذج الأعمال التجارية الذي يتبناه مهرِّبو البشر، والذي تذهب عائداته لتمويل الجريمة المنظمة”، الى جانب “المجازفة بتمويل الإرهاب، والأكثر من ذلك أن خطر عودة المقاتلين الأجانب لم يعد الآن مجرد فرضية”، بل “تهديد يعتبره الكثيرون ملموسا بشكل مطلق”.