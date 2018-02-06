إيطاليا تدعو رئيس المالديف لإحترام قرارات المحكمة العليا ببلاده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية الثلاثاء على لسان وزير خارجيتها أنجيلينو ألفانو عن “القلق العميق بشأن آخر التطورات في المالديف”.

ونوه ألفانو، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، بأن “الانباء الواردة عن إعلان حالة الطوارئ مثيرة للقلق”، وقال “نتوقع من السلطات في المالديف احترام قرارات المحكمة العليا في مجملها، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعرض للخطر استقرار البلاد وأمنها”.

كما دعا ألفانو إلى “ضمان احترام حقوق المواطنين، وضمان العمل المنظم للبرلمان، واستعادة الأداء الكامل للمؤسسات الديمقراطية، تمشيا مع الدستور “.

وتشهد جزر المالديف للجمهورية الواقعة في المحيط الهندي صراعا بين المحكمة العليا، التي أمرت بإطلاق سجناء سياسيين وبرلمانيين، مع الرئيس عبد الله يمين، الذي يتهمها بالسعي للإنقلاب على حكمه، وأعلن مؤخرا حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.