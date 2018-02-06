مرشح لرئاسة الوزراء بإيطاليا يقترح مؤتمرا للسلام في روما لكل الأطراف الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مرشح حركة خمس نجوم لرئاسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية، لويجي دي مايو، أن على إيطاليا السعي للدعوة إلى “مؤتمر للسلام في روما يضع كل الجهات الفاعلة في ليبيا حول طاولة حوار” لتجاوز الأزمة، التي لا تزال تشهدها البلاد بعد سنوات من سقوط نظام العقيد القذافي.

وقال دي مايو، الذي لا تزال حركته تتصدر استطلاعات توجهات الناخبين ولكن من المستبعد التمكن لوحدها من نيل الأغلبية البرلمانية في اقتراع الرابع من آذار/مارس المقبل، “طالما أنه في ليبيا ليس هناك حكومة توافق وطني واحدة معترف بها من قبل جميع الأطراف الليبية، فلن نتغنى بالنصر”.

واشار دي مايو في مداخلة بإحدى جامعات روما إلى أن “مجموعة إيني تتواجد في ليبيا منذ عقود، وهذا يجعل لهذا البلد في شمال أفريقيا أهمية استراتيجية كبيرة”، واصفا بـ”الهام” الدور الايطالي في محاولة تحقيق الاستقرار في تلك المنطقة.