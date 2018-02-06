نتنياهو: مستعدون لجميع السيناريوهات بالجبهة الشمالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن إسرائيل جاهزة لكل السيناريوهات في الجبهة الشمالية التي تشمل سورية ولبنان.

وقد قام نتنياهو والوزراء أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بجولة ميدانية في هضبة الجولان، واستمعوا إلى إيجازات قدمها لهم كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي غادي ايزنكوت، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “أقيمت الجولة الميدانية في إطار تعميق معرفة الوزراء حول الأوضاع الأمنية”.

وقال نتنياهو “أنهيت للتو جولة ميدانية قمنا بها في المنطقة العسكرية الشمالية مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر”. واضاف “أخذت انطباعا كبيرا عن العمل العظيم الذي يقوم به الجيش هنا من أجل حماية حدودنا والدفاع عن دولتنا. نسعى إلى السلام ولكننا مستعدون لجميع السيناريوهات وأنصح بألا يختبرونا”.