إيطاليا تشدد على”الأهمية الاستراتيجية” للعلاقات مع النيجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وزير الخارجية الايطالي، أنجيلينو ألفانو على “الأهمية الاستراتيجية للعلاقات مع النيجر”، معلنا أن روما خصصت أكثر من مائة مليون يورو للسلطات في نيامي لبناء “شراكة متكاملة”

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية، مخاطبا المؤتمر الوزاري مع بلدان عبور المهاجرين الملتئم في روما الثلاثاء “في هذا العام ليس فقط فتحنا سفارة جديدة، ولكن لدينا أيضا جعلناها تعمل بكامل طاقتها”.

وأردف ألفانو معلنا أنه “بين موارد التعاون الدولى وصندوق أفريقيا خصصنا، في الأشهر الـ12 الماضية، للنيجر أكثر من 100 مليون يورو لبناء شراكة بشكل متكامل”، منوها بأنه ألتقى نظيره وزير الخارجية النيجري، ابراهيم ياكوبا خمس مرات خلال عام

يشار إلى أن البرلمان الايطالي قد صادق مؤخرا على إرسال 470 جنديا إلى النيجر في بعثة عسكرية “تدريبية، بدون مهام قتالية، بناء على طلب محدّد من النيجر” لمساعدة الدولة بجنوب الصحراء على التحكم في حدودها والتصدي للإرهاب ومهربي البشر. وفي هذا الصدد، نوه ألفانو في تصريح صحفي بأن نشر البعثة ينتظر الاذن من النيجر “للقيام بأي عمل مطلوب من قبل الحكومة النيجرية، وفق إحترام كامل لسيادة النيجر، وعلى أساس توافقي” بين الطرفين.