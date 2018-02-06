الإتحاد الأوروبي يدين هدم إسرائيل مدرسة فلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- دعا ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية إلى إعادة بناء الصفوف المدرسية التي تم هدمها في تجمع ابو نوار البدي، شرق القدس، في مكانها.

واعربت “بِعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها البالغ حيال قيام السلطات الإسرائيلية في الرابع من شباط الجاري بهدم الصفين الثالث والرابع الابتدائي، والذين تم تمويل بناؤهما من خلال جهات مانحة وكانا يخدمان 26 طالب فلسطيني من أطفال أبو نوار وهو تجمع بدوي وتجمع للاجئين يقع في المنطقة (ج) في ضواحي مدينة القدس. لقد تم تمويل بناء الصفين من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وقالت “لكل طفل الحق في الحصول على التعليم وعلى الدول واجب حماية واحترام وتلبية هذا الحق من خلال العمل على أن تكون المدارس مكاناً آمناً للأطفال”.

واضافت البعثات “استناداً إلى موقف الاتحاد الأوروبي المعروف بهذا الشأن، فإن الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم ومصادرة البيوت والممتلكات الفلسطينية، بموجب التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي الإنساني. كما يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات وتخصيص أراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين حقهم في النمو والتطور”.