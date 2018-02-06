1.5 مليار يورو من بنك الاستثمار الاوروبي لبناء خط مشروع تاب لنقل الغاز الطبيعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعطى بنك الاستثمار الأوروبي الضوء الاخضر لقرض تبلغ قيمته 1.5 مليار يورو لبناء خط انابيب الغاز العابر للبحر الادرياتيكي “تاب”، وهو جزء من مشروع “الممر الجنوبي”، ضمن المشاريع الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي من أجل تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي القادم من الاتحاد الروسي.

وأعلن مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي موافقته على تمويل إنشاء خط (تاب)، في أعقاب “مناقشات تفصيلية” بعد اجتماع في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عبر القرض، الذي يعد من بين أكبر القروض التي يمنحها البنك.

يذكر ان المشروع، الناقل للغاز من أذربيجان عبر تركيا، سيعبر اليونان وألبانيا والبحر الادرياتيكى ثم يصل الى ايطاليا ليتصل بشبكتها الوطنية للغاز الطبيعى.