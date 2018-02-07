وزير الإقتصاد الإيطالي: دخل المواطن كبير التكاليف وسيئ التنظيم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الاقتصاد الإيطالي پيير كارلو بادوان إن “دخل المواطنين يكلف كثيرا، فضلا عن سوء تنظيمه.

وأضاف الوزير بادوان في تصريحات متلفزة، أن “دخول المواطنين، تتجاوز مبلغ الـ17 مليار يورو”، أي “ما يعادل أكثر من نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي”، لكنها “قبل كل شيء، سيئة التنظيم، لأنها تقدم حوافز عكسية تدفع الناس لعدم الذهاب إلى العمل”.

وتابع وزير الإقتصاد، “قمنا في السلطة التشريعية المنتهية ولايتها، بخفض الضرائب بمبلغ 32 مليار يورو”، أي “أكثر من 1.5 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي”، واختتم مبينا أن “وصفة الحكومة الجديدة هي بالتأكيد، الاستمرار في خفض الضرائب والقيام بذلك بشكل ذي مصداقية”.