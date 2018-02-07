البابا: مشاركة الكوريتين بالإولمبياد تحت راية واحدة تبعث الأمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – بارك البابا فرنسيس دورة الالعاب الاولمبية التي ستنطلق في كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل، قائلا “تفتتح بعد غد الدورة الـ23 للالعاب الاولمبية الشتوية في مدينة بيونغ تشانغ، بمشاركة 92 دولة”.

وفي ختام لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، أشار البابا الى أن “الهدنة الأولمبية التقليدية تكتسي هذا العام أهمية خاصة”، حيث “يسير وفدا الكوريتين معا تحت راية واحدة، ويتنافسان كفريق واحد”، وهذا “الواقع يبعث الأمل بالعالم يتم فيه حل النزاعات سلميا من خلال الحوار والاحترام المتبادل، وكما تعلمنا الرياضة أيضا”.

ووجه البابا التحية “للجنة الأولمبية الدولية، والرياضيين والرياضيات المشاركين في ألعاب بيونغ تشانغ”، وكذلك “السلطات والشعب في شبه الجزيرة الكورية”، مؤكدا أن “مرافقة الجميع بالصلاة، بينما أجدد التزام الكرسي الرسولي بدعم أي مبادرة تدعم السلام ولقاء الشعوب”.

وخلص البابا بيرغوليو معربا عن “الأمل بأن تكون هذه الألعاب الأولمبية احتفالا كبيرا بالصداقة والرياضة”.