بريكست: المفوضية تنشر مشروع نص قانوني بشأن الترتيبات الانتقالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نشرت المفوضية الأوروبية اليوم مشروع نص قانوني للترتيبات الانتقالية التي ستندرج في اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست) بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة.

ويعتبر نشر النص خطوة إجرائية في طريق ترتيب عمليات التفاوض الجارية حالياً من أجل التوافق على أسس المرحلة الانتقالية التي طلبتها بريطانيا و ستدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد انسحاب الأخيرة من الاتحاد بتاريخ 29 آذار/مارس2019.

ومن المنتظر أن تستمر هذه المرحلة حتى غاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

ويؤكد الأوروبيون أن المرحلة الانتقالية جاءت رداً على رغبة بريطانيا بالبقاء عضواً في السوق الموحد والاتحاد الجمركي لفترة قصيرة بعد انسحابها من الاتحاد، و”بما أن القوانين الأوروبية ستبقى سارية خلال الفترة الانتقالية في بريطانيا، فيتعين عليها أن تلتزم بالحريات الأربعة وبمرجعية محكمة العدل الأوروبية”، كما جاء في النص.

ويؤكد النص أيضاً على ضرورة التزام بريطانيا الكامل بالاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد وجيرانه، مع التغيرات التي قد تطرأ عليها ضمن الفترة الانتقالية.

ولكن الاتحاد الأوروبي يحرم، كما جاء في الوثيقة، الطرف البريطاني من المشاركة في التصويت أو عمليات اتخاذ القرار حول أي أمر كان، إلا في حال وُجهت لها دعوة خاصة تتم بموافقة كافة الدول الأعضاء الـ27.

ويشدد النص على ضرورة أن تلتزم بريطانيا بمقتضى القوانين الأوروبية خلال المرحلة الانتقالية تحت طائلة التوجه لمحكمة العدل الأوروبية لفض أي نزاع.

هذا وتنأى المفوضية الأوروبية بنفسها عن الجدل الدائر في بريطانيا حول المرحلة الانتقالية وحقيقة التعامل الأوروبي مع لندن بعد أن تصبح خارج التكتل الموحد.

كما يرفض الجهاز التنفيذي الأوروبي أي اتهامات له بأنه يتصرف بطريقة أحادية، حيث نوه بأنه يعمل “”وفق مبدأ الشفافية، ووثيقة اليوم ستناقش بين الدول الأعضاء وسيتم التفاوض عليها مع الطرف البريطاني”، حسبما أعلن المتحدث باسمه الكسندر وينتدرستن.