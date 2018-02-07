البابا: الإتجار بالبشر وباء مخجل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – وصف البابا فرنسيس الاتجار بالبشر بأنه “طاعون مُخزٍ”، طالبا “الرب أن يهدي قلوب المتاجرين ويعطي الأمل باستعادة الحرية لمن يعانون من هذا الطاعون المخجل”، عشية اليوم العالمي لمحاربة الاتجار بالبشر.

وخلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، ذكّر البابا بأن “يوم غد، يُحتفل بتذكار القديسة جوزفين بخيتا، وهو اليوم العالمي للصلاة والتأمل ضد الاتجار بالبشر”، مبينا أن الذكرى هذا العام تحمل شعار “هجرة دون إتجار بالبشر، نعم للحرية، لا للإتجار بالبشر”.

ورأى البابا أنه “نظرا لشحة الفرص المتاحة وقنوات الهجرة العادية، فإن العديد من المهاجرين يقررون السفر بطرق أخرى، حيث غالبا ما تنتظرهم الانتهاكات بجميع أنواعها والاستغلال والاستعباد”، فـ”التنظيمات الإجرامية المختصة بالاتجار بالبشر تستخدم طرق الهجرة لإخفاء ضحاياها من المهاجرين واللاجئين”، لذا “أدعو جميع المواطنين والمؤسسات إلى تضافر الجهود لمنع الاتجار وضمان حماية ومساعدة الضحايا”.

وخلص البابا بيرغوليو بإطلاق نداء، قائلا “دعونا نصلي لكي يهدي الرب قلوب المتاجرين بالبشر، ويعطي الأمل باستعادة الحرية لكل من يعانون من هذا الوباء المخجل”.