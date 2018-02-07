جينتيلوني: حان موسم الطموح الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني أنه “وقت موسم الطموح الأوروبي”، منوها بأن “شتاء الاستياء، الذي بلغ ذروته بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شكّل خطرا حقيقيا” على مستقبل التكتل الموحد.

وأضاف جينتيلوني، في مداخلة بجامعة هومبولت في برلين الاربعاء، “اليوم، منذ ما يقرب من عامين، تجاوزنا هذا الخطر واصبح لدينا الدليل على أن الخروج من الاتحاد الأوروبي ليس صفقة جيدة”. واشار إلى أن جميع الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد تشهد حاليا “حالة نمو” والتقارب في دول منطقة اليورو “لم يشهد أبدا في السابق مستويات بهذه الدرجة العالية”.

ولفت جينتيلوني، الذي تستعد بلاده للانتخابات البرلمانية العامة في الرابع من شهر آذار/مارس المقبل، إلى أن “الوضع ينطبق على إيطاليا، حيث توجد بيانات إيجابية جدا للناتج المحلي الإجمالي، وإيجابية بشكل غير عادي بالنسبة للصادرات”.