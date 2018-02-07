إسرائيل تقصف مجددا مركزاً علمياً تابعاً للجيش السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر أهلية سورية إن طائرات إسرائيلية قصفت فجر اليوم (الأربعاء) مواقع ومستودعات عسكرية تابعة لقوات النظام وميليشيات حزب الله اللبناني في منطقة جمرايا شمال غرب العاصمة دمشق، وتحديداً في مركز البحوث العلمية وحوله.

وقال سكان إنهم سمعوا دويّ انفجارات قوية هزّت المنطقة المحيطة بمركز البحوث العلمية، تلتها حرائق شوهدت عن بعد.

من جهتها قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن “الطيران الإسرائيلي أطلق عدة صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية على أحد المواقع العسكرية بريف دمشق وتصدت له وسائط الدفاع الجوي ودمرت معظم الصواريخ”.

وقالت القيادة العامة للجيش السوري في بيان لها “إن هذا العدوان السافر يأتي في إطار المحاولات اليائسة والمتكررة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية التي تتهاوى تحت ضربات قواتنا المسلحة والقوات الرديفة والحليفة في جميع المناطق ولتشجيع الإرهابيين أدوات العدو الإسرائيلي على الاستمرار في اعتداءاتهم على المدنيين ولا سيما في دمشق وريفها”.

وأكدت القيادة العامة للجيش “جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي اعتداء وإحباطه ومواصلة حربها على الإرهاب”، وحمّلت القوات الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن التداعيات والعواقب الخطيرة لمغامراته العدوانية المتكررة وغير المحسوبة” وفق تعبير البيان.

وكانت الطيران الإسرائيلي قد شن هجوماً في 9 كانون الثاني/يناير الجاري على مواقع بريف دمشق، وقالت سورية إنها أصابت إحدى الطائرات، الأمر الذي كذّبه الإسرائيليون، ونجم عن القصف تدمير مخازن تحتوي على صواريخ طويلة المدى (سكود) تابعة لـ (اللواء 155). كما تعرض مركز البحوث العلمية نفسه، وهو مؤسسة عسكرية، إلى قصف مشابه من الطيران الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر 2017 دون ذكر الخسائر.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد استنكر خلال محادثته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تفجير قواعد ومستودعات ذخيرة من قبل الإسرائيليين، وتوعّد لبوتين أن تنطلق صواريخ سكود على مطارات إسرائيل إن قصفت الأخيرة دمشق مرة أخرى.