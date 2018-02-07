متحدث أوروبي: اللقاء مع تركيا فرصة لبحث مستقبل العلاقات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن القمة الأوروبية – التركية القادمة ستشكل فرصة جديدة لبحث مستقبل العلاقات بين الطرفين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وكان كل من رئيس الاتحاد دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر، قد أطلقا الدعوات يوم أمس لعقد القمة الأوروبية – التركية في 26 آذار/مارس القادم في بلغاريا، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد.

وأوضح الكسندر وينتدرستن أن زعماء المؤسسات والدول الأوروبية سينتهزون لقاءهم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للحديث حول المسائل الإقليمية والتطورات في تركيا، “وهذا ينسحب على مواضيع سيادة القانون والحريات”، حسب تعبيره.

ويأتي الإعلان عن هذه القمة في وقت تشهد في العلاقات الأوروبية – التركية توتراً غير مسبوق على خلفية عدة موضوعات منها ما يتعلق بالوضع الداخلي في تركيا، وأيضاً دورها في الصراعات الإقليمية.

وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي لا زال ينظر إلى تركيا بوصفها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، إلا أن آفاق انضمامها تبتعد أكثر فأكثر بنظر بروكسل، ” من الواضح حالياً أن تركيا تمضي باتجاه آخر”، حسب تصريحات سابقة للمتحدث.

وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قد عبرت يوم أمس أمام البرلمان الأوروبي، عن قلق الاتحاد من حالة حقوق الانسان في الداخل التركي.

ولا تنحصر مواطن القلق الأوروبية في الوضع الداخلي التركي، بل تتعداه، حسب موغيريني، إلى الدور الذي تقوم به تركيا في الجوار الجنوبي، وبالتحديد العملية العسكرية في عفرين السورية.

وأعربت المسؤولة الأوروبية عن تفهم بروكسل للاحتياجات الأمنية لأنقرة، ولكنها أكدت أن التدخل العسكري في سورية لن يجعل تركيا أكثر أمناً ولن يساهم في تسهيل تسوية الأزمة السورية.

وبدت موغيريني شديدة الحذر وبعيدة عن اتخاذ مواقف قوية ضد الشريك التركي، الذي تحتاج إليه أوروبا في العديد من المجالات مثل الهجرة ومحاربة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والأمني والسياسي.