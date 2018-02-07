كاهن سوري: بوادر استقرار لحلب عسكريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

حلب ـ قال كاهن سوري إن “هناك بوادر استقرار لمدينة حلب (شمال) من وجهة النظر العسكرية”، فـ”لم تعد هناك صواريخ تسقط علينا أو طائرات مقاتلة تقصفنا”.

وفي ارتباط هاتفي مع جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية، أضاف الأب فراس لطفي، من رهبنة حراسة الأراضي المقدسة الفرنسيسكانية، ونائب راعي كنيسة القديس فرنسيس في حلب، الأربعاء، أنه “بعد مرور عام على تحرير المدينة وتوحيد جزأيها الشرقي والغربي، لم نعد نرى أيضا، علامات الصراح المباشر”، لذلك “عاد الشعور بالهدوء والسكينة يعم جوّ حلب”.

وتابع مستدركا “لكن، هناك كثير من التحديات التي تواجهنا، بدءاً بالمنازل التي تدمرت جزئيا أو كليا، خلال ست سنوات من الحرب المستمرة”، مشيرا الى أن “مدينتنا أصبح رمزا للبلاد بأسرها، لصمودها أمام نقص الخدمات والمؤن وغيرها”. الى جانب ذلك “لدينا مهمة إعادة بناء الإنسان نفسه، الذي دمرت الحرب شخصيته”، وبشكل خاص “الأطفال والمسنين، كونهما الفئتين الأكثر تضررا”.

واشار الأب لطفي، خلال المهاتفة بمناسبة تقديم مبادرة (عون الكنيسة المتألمة) لإنارة أحد صروح روما وكنيستين في حلب والموصل، استذكارا لضحايا الإضطهاد الديني، الى أن “هناك أيضا مشكلة إيجاد فرص العمل وتأمين نوع من الإستقرار، لأننا نشهد حتى الآن قرار بعض العوائل الهجرة الى الخارج”، والتي “نحاول بشتى الطرق تهدئة روعها وإقناعها بسعينا لتأمين إبقاء الحضور المسيحي في حلب وفي سورية بشكل أوسع”.

وذكر الراهب الفرنسيسكاني أن “الحرب انتهت في حلب، لكنها للأسف ما تزال مستمرة في أنحاء كثيرة من البلاد، كعفرين التي تبعد كيلومترات قليلة عن مديتنا”، الأمر الذي “يشكل تهديدا مباشرا على حلب نفسها”، دون “الحديث عن آلاف الجهاديين المتواجدين في إدلب المحاذية لحلب”، لذا “فهناك في الحاصل بوادر أمل، توازيها علامات ترقب وانتظار أيضا”.

واختتم الكاهن الكاثوليكي بالإعراب عن “الشكر للجمعية البابوية على مبادرتها التي تعيد تسليط الضوء على مدينة حلب التي خفتت عنها أنوار الإعلام مؤخراً، على الرغم من التحديات الجمّة التي ماتزال تشهدها”.