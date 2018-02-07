مسؤول أمني إيطالي: ضرورة تبادل فوري للمعلومات الأمنية ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول أمني إيطالي أن “التبادل الفوري للمعلومات بين قوات الشرطة والاستخبارات أمر بالغ الأهمية في ظل تهديد الإرهاب المتنوع وغير المتوقع”.

وخلال قمة “العلاقات الأوروبية من أجل أمن المتوسط”، الملتئمة الأربعاء في أكاديمية الشرطة بروما، أكد القائد العام للشرطة فرانكو غابرييلي أن “تبادل المعلومات لم يكن أبدا بالضرورة التي يمتلكها حاليا”، لكن “تبقى إقامة نوع من هيكل أمني على مستوى الاتحاد الأوروبي افتراضا معقدا”، مذكِّر بأن “هناك نظم اتصالات على مستوى الشرطة (يوروبول)، والقضاء (يوروجست)، لكن ليس على مستوى الإستخبارات”.

ولفت قائد الشرطة الى أن “هناك نوعا من سوء الفهم، لأنه في كل مرة وقع هجوم في أوروبا تبرز مطالبات بهيئة استخبارات أوروبية”، لكن “طالما لم يكون هناك دستور فعلي للولايات المتحدة الأوروبية”، فإن “إنشاء مخابرات بمستوى الاتحاد الأوروبي يمثل تناقضا في المصطلحات”. واختتم بالقول إن “ما يمكن القيام به هو إنشاء شبكة من الشبكات” الإستخباراتية.