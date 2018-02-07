قيادي يميني إيطالي: مراقبة التجمعات الإسلامية غير الرسمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال قيادي يميني إيطالي إن “طرد المهاجرين السريين أمر حيوي لأمن البلاد”، بل أن “من الأساسي السيطرة على جميع التجمعات الإسلامية غير الرسمية أو المنظمة”.

وفي تصريحات على هامش مشاركته بحدث عام في ميلانو، أضاف الأمين الفدرالي العام لحزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني أن “لدي أكثر من شك بأن التفسير الحرفي للاسلام والقرآن، يتفق مع حرياتنا وقيمنا وحقوقنا”.

وكان سالفيني قد قال في تصريحات سابقة إن “عددا كبيرا جدا من المسلمين يفسرون القرآن حرفيا، وهو كتاب يتحدث عن الحرب والعنف”، وأن “الإسلام اليوم يمثل الخطر العام رقم واحد”، فـ”المسلمون لا يزالون يعيشون فكر قرون مضت”، لذلك “فليبقوا في بيوتهم دون فتح مساجد جديدة في إيطاليا”.