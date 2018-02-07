البرلمان الأوروبي يفشل في تمرير قوائم “عابرة للحدود” للانتخابات القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – صوت البرلمان الأوروبي اليوم على قرار يقضي بتوزيع المقاعد الانتخابية التي ستشغر بموجب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس عام 2019، أبقى فيه على النظام المعمول به حالياً والذي يمكنه من التحكم باختيار رئيس المفوضية.

ولكن نواب المجموعات الكبرى في الجهاز التنفيذي الأوروبي رفضوا المقترح المتعلق بتخصيص بعض المقاعد الشاغرة لإعداد قوائم أوروبية عامة (عابرة للحدود)، وهي التي تحتوى على مرشحين من كافة الدول، يستطيع أي مواطن التصويت لها بدون اعتبار للمكان الذي يقيم فيه.

واعتبرت مجموعة الديمقراطيين المسيحيين، أكبر المجموعات في البرلمان الأوروبي، أن رفض تشكيل لوائح أوروبية للانتخابات التشريعية الأوروبية المقررة في آيار /مايو 2019، يعد انتصاراً للديمقراطية. وأشارت في بيان لها بعد جلسة التصويت، ” إن تشكيل لوائح أوروبية عابرة للحدود هي أمر نخبوي ولا يرتكز على قواعد ديمقراطية”، حسب البيان.

وأشارت إلى أن تشكيل مثل هذه اللوائح يحتاج إلى تعديل النظام الانتخابي الأوروبي برمته.

وترى المجموعة أن تشكيل لوائح أوروبية عابرة للحدود سيساهم في ابعاد المواطن الأوروبي أكثر فأكثر عن مؤسسات الاتحاد.

أما مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، فقد رأت في هذا الرفض تراجعاً للديمقراطية، “فوت البرلمان على نفسه فرصة تاريخية فريدة”، حسب كلام رئيس المجموعة فيليب لامبرت- بلجيكا.

وأوضح لامبرت في تصريحات له بعد جلسة التصويت، أن فكرة اللوائح الأوروبية العابرة للحدود كانت تحظى بتأييد الجماهير، مشدداً على أن الرفض الذي جاء من قبل المجموعات الكبيرة في البرلمان يعني انسداد الأفق الديمقراطي في الاتحاد، على حد وصفه.