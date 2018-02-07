برلسكوني: إزاحة القذافي عن سدة الحكم كان ضربا من الجنون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشار زعيم تحالف يمين-الوسط الايطالي ورئيس الوزراء الاسبق، سيلفيو برلسكوني إلى أنه “كافح حتى آخر لحظة” ضد قرار بلاده الموافقة على التدخل الدولي العسكري، الذي ساهم في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011

وقال برلسكوني لقناة (سكاي نيوز24) الإخبارية الإيطالية “لقد كافحت إلى الآخر لأنني كنت اعتبر ضربا من الجنون إزاحة القذافي من سدة السلطة”:

وأضاف برلسكوني (81 عاما) “رئيس الدولة، حينئذ (جورجيو نابوليتانو)، طالب بتصويت لجنة برلمانية لمنح قواعدنا العسكرية لطائرات التحالف الدولي المتوجهة إلى ليبيا”.

وتأتي تصريحات برلسكوني في سياق جدل، يشعل الساحة السياسية مع قرب إنتخابات الرابع من آذار/مارس المقبل العامة، وتبادل للاتهامات مع غريمه الامين العام للحزب الديمقراطي ماتيو رينزي، حول تدفقات الهجرة المنطلقة من الشمال الافريقي، خاصة من السواحل الليبية.

ولقد وصف برلسكوني في تصريحات سابقة قضية الهجرة بـ”القنبلة الاجتماعية” القابلة للانفجار، وتعهد، حال فوز إئتلافه بالإنتخابات، بطرد 600 ألف مهاجر “ليس لديهم الحق في البقاء بالبلاد”

وبدوره تساءل رينزي في مقابلة صحفية لاحقة “برلسكوني يقول إن المهاجرين في إيطاليا هم قنبلة اجتماعية؟ المهاجرون وصلوا الى ايطاليا لأن هناك من شن الحرب على ليبيا، وكان برلسكوني حينها رئيسا للوزراء”.