رئيس وزراء الهند في “زيارة تاريخية” إلى الأراضي الفلسطينية السبت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- وصفت الرئاسة الفلسطينية زيارة مرتقبة لرئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي إلى الأراضي الفلسطينية يوم السبت المقبل بـ”التاريخية والهامة و الأولى لرئيس وزراء هندي إلى فلسطين”.

وقالت إن الرئيس محمود عباس سيكون في استقبال رئيس الوزراء الهندي، حيث يعقد وضيفه “جلسة مباحثات هامة، ستتناول آخر مستجدات العملية السياسية في المنطقة، لما للهند من وزن دولي كبير”.

وتابعت أن “اللقاء سيتناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة إلى بحث الاوضاع الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة أن الزيارة ستكون فرصة أيضا لتقديم الشكر والثناء للهند، على دعمها المتواصل ومواقفها الداعمة للسلام ولحق شعبنا في الحرية والاستقلال”.

ولفتت إلى أن “الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، بهدف تمتين اواصر الصداقة بين الشعبين الفلسطيني والهندي، وتعزيز التعاون في عدد من المجالات الهامة”.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى الأراضي الفلسطينية بعد أن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار الشهر الماضي نيودلهي.

وتتخذ الهند موقفا متوازنا من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.