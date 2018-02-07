إيطاليا: مسؤول محلي يدعو لترحيل السجناء الاجانب إلى بلدانهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اقترح مسؤول محلي، ينتمي إلى رابطة الشمال الايطالية، ترحيل السجناء الاجانب من إيطاليا إلى بلدانهم لإكمال تنفيذ محكومياتهم هناك، واصفا ذلك بأنه “إلى جانب أنه ضروري لجعل ظروف المعيشة أكثر إنسانية داخل السجون لدينا، من شأنه أن يساعد أيضا في التخفيف على دافعي الضرائب، حيث أن الدولة تنفق أكثر من 1 مليار يورو سنويا على المهاجرين في السجون”.

وقال المسؤول بالحزب اليميني، في حكومة إقليم إميليا رومانيا (شمال-وسط)، غابريلي ديلمونتي، “وفقا لبيانات إدارة السجون، فإن الاجانب يشكلون، في الحادي والثلاثين من كانون الاول/ديسمبر الماضي، نسبة 34،27% من نزلاء السجون، بواقع 19745 ألف أجنبي من مجمل 57608 سجين”. وأضاف “هذا العدد ضخم جدا، إذا وضعنا في عين الاعتبار أن النسبة الرسمية للأجانب في إيطاليا، وفق تعداد عام 2017، هي 8.3% من إجمالي السكان المقيمين”.

ووفق المسؤول المحلي، فإن “المغرب هي البلد الأكثر تمثيلا في السجون الايطالية (3703 سجين) ، تليها تونس (2112 سجين )، نيجيريا (1125)الجزائر (461 سجين)، إضافة 2578 سجينا من دول مصر، السودان، ليبيا، الصومال وساحل العاج مجتمعة”. واضاف “حوالي 30-40% من هؤلاء السجناء ينتمون إلى الدين الاسلامي، وهذا يوضح مدى خطر إنتشار التطرف في السجون”، على حد وصفه.