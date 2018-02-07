إردوغان يعلن موافقة روما على تمديد نشر منظومة الدفاع الجوي الايطالية بتركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السلطات الإيطالية وافقت على تمديد تشغيل منظومة الدفاع الجوي الايطالية العاملة تحت مظلة حلف شمال الاطلسي (ناتو)، في محافظة كهرمان ماراس على الحدود مع سورية، إلى شهر أيلول/سبتمبر القادم

واشارت مصادر إعلامية إلى أن الرئيس أردوغان أبلغ الصحفيين الاتراك المرافقين خلال رحلة عودته إلى بلاده من إيطاليا، أنه حصل على هذه الموافقة خلال اللقاءات التى عقدت يوم الاثنين فى روما مع الرئيس سيرجو ماتاريلا ورئيس الوزراء باولو جينتيلونى.

وحسب تلك المصادر الإعلامية، فإن اردوغان وصف الموافقة الايطالية، على إبقاء منظومتها الدفاعية الجوية في تركيا، بـ”المهمة جدا بالنسبة لنا”.