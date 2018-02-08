بلجيكا: استئناف محاكمة عبد السلام وعياري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تُستأنف اليوم في بروكسل محاكمة كل من صلاح عبد السلام وسفيان عياري، بتهم تتعلق بإطلاق النار على رجال الشرطة أثناء عملية مداهمة في إحدى بلديات العاصمة بروكسل في 15 آذار/مارس 2016.

ولا تختص هذه المحاكمة بدور المتهمين لا في هجمات باريس 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ولا بهجمات بروكسل 22 آذار/مارس 2016، حيث من المتوقع أن يحاكم المتهمان بهذا الشأن لاحقاً.

وبعد الاستماع خلال الجزء الأول من الجلسة اليوم لمحامي جهة الادعاء الشخصي، أي عناصر الشرطة الذين أصيبوا أثناء الهجوم، بدأت مرافعات الدفاع عن المتهمين.

ويحاول محامو الدفاع الذين يترافعون عن سفيان عياري، الذي يحضر المحاكمة شخصياً، عكس صلاح عبد السلام الذي طلب عدم حضور الجلسة، أن يشككوا برواية رجال الشرطة حول عدد الأشخاص الذي أطلقوا النار، وأيضاً تسليط الضوء على الظروف الشخصية لموكلهم.

يذكر أن عياري تونسي الجنسية، سافر إلى سورية لمدة عام، قبل أن يعود إلى أوروبا ضمن جموع اللاجئين، وينضم إلى الفريق الذي نظم وهيأ هجمات بروكسل.

وأكد محامو عياري أن موكلهم الذي سافر إلى سورية لم يكن مدفوعاً بأفكار متطرفة، قائلين إنه “بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في بلاده، ذهب موكلنا إلى سورية للمساهمة في إسقاط النظام هناك، وهو ما توقعناه جميعاً في ذلك الحين”، حسب كلامهم.

ويحاول محامو عياري نفي صفة الإرهاب عنه.

ومن المتوقع أن تمتد الجلسة إلى مساء اليوم، حيث ينتظر الاستماع إلى محامي صلاح عبد السلام في وقت لاحق.

وكان الادعاء العام قد طالب بالعقوبة القصوى للمتهمين أي السجن لمدة 30 عاماً.

وترافق جلسة المحكمة اليوم إجراءات أمنية مشددة داخل وحول قصر العدالة في بروكسل، ولكنها ليست بالمستوى نفسه للإجراءات التي رافقت افتتاح المحاكمة يوم الاثنين الماضي.

وكانت السلطات البلجيكية قد نشرت تعزيزات أمنية غير مسبوقة يوم الاثنين الماضي، بسبب عملية نقل عبد السلام من سجنه في فرنسا قرب الحدود البلجيكية إلى مقر المحاكمة في بروكسل.