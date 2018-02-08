ألفانو: سنغافورة شريك استراتيجي في المنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – اعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن سنغافورة شريك استراتيجي في المنطقة الآسيوية.

“وتيرة الزيارات المؤسساتية والبعثات التجارية تشهد على شدة علاقاتنا الثنائية الممتازة، ونحن نعتبر سنغافورة، أحد المراكز الاقتصادية والمالية الرئيسية في آسيا، وشريك استراتيجي في المنطقة”. لذا “يجب أن يكون لقاءنا فرصة لإعطاء مزيد من الزخم لشراكتنا”.

وفي حديثه خلال اللقاء الذي جمعه ونظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان الذي التقاه في مستهل المرحلة الثانية من جولته جنوب شرق آسيا، أضاف ألفانو “أهنئ سنغافورة لتوليها رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (Asean)، المنظمة التي تنظر إليها إيطاليا باهتمام متزايد، تماشيا مع التزامها الأكبر في المنطقة الآسيوية”.

وتابع “إن بلدان الرابطة في الواقع تمثل منطقة اقتصادية استراتيجية ودينامية مثيرة للاهتمام لتطوير أسواقنا”، ومن “شأن وجود حضور أقوى وأكثر تماسكا لـ(Asean) أن يلعب دورا محوريا في صون السلام والأمن والاستقرار في جنوب شرق آسيا، بل وفي المنطقة الآسيوية بأسرها أيضا”.

وأشار وزير الخارجية الى أن “إيطاليا تؤيد بقوة التوقيع السريع على اتفاقية الشراكة والتعاون واتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي وسنغافورة”، كـ”خطوة اساسية نحو تحقيق الهدف النهائي لاتفاقية تجارة حرة عالمية وطموحة بين الاتحاد الاوربي والرابطة”.

وذكر بيان لموقع الخارجية الإيطالية أن “الوزيرين تناولا أيضا، قضايا التعاون الثنائي، وفي معرض إبداء الرضا لـ”نجاح التعاون الثقافي المثمر القائم بين ايطاليا وسنغافورة”، أكد ألفانو كيف أن سنغافورة تمثل “نقطة مرجعية متزايدة للتكنولوجيا الفائقة، وخاصة فى القطاعات الابتكارية للغاية”. والتي “يمكنها بالذات أن تكون وجهة نظر جديدة لتعاون يمتلك اهتماما خاصا، نظرا لتميز الشركات الإيطالية في هذا القطاع”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن “التعاون العلمي يشكل في الواقع أولوية لسعينا لتعزيز مكانة إيطاليا في سنغافورة، ونحن واثقون من أن بإمكاننا تعزيز تعاوننا في هذا المجال من خلال تكثيف الأنشطة المشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث، بمشاركة عالم القطاع الخاص”.