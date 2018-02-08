البنك المركزي الأوروبي: أثر محدود للمهاجرين على القوى العاملة الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال البنك المركزي الأوروبي إن “أزمة اللاجئين أدت إلى زيادة كبيرة في تدفقات الهجرة إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا”، لكن “تأثيرها على القوى العاملة ظل حتى الآن محدودا” في هذه البلدان.

ولفت البنك المركزي الأوروبي في النشرة الأخيرة الى أن “ظروف سوق العمل في أوروبا أقل مواتاة للمهاجرين مما هي عليه بالنسبة للمواطنين الأوروبيين”، فـ”غالبا ما ترتبط الهجرة في أوروبا بعمل واطئ المستوى”، أي أن “المهاجرين يجدون وظائف تتطلب مستوى تعليميا أقل من مستواهم”، وأن “ذلك يعزى عادة إلى افتقارهم للمؤهلات والخبرات المحددة للبلد المضيف، فضلا عن الوقت اللازم للاعتراف بمؤهلاتهم”.

وذكر المركزي الأوروبي أنه مع مرور الوقت، “ينخفض الفرق في توزيع المؤهلات بين المواطنين والمهاجرين”، لكن “الثغرات عادة ما تبقى”، فـ”ظروف سوق العمل الأقل مواتاة للمهاجرين، تنعكس في عدة مؤشرات أخرى”، كـ”ارتفاع الحصة في العمل المؤقت، وانخفاض الدخل ومستوى المعيشة، وسوء النتائج التي حظي بها أطفالهم في مسح أجري حول المعرفة والمهارات”.

أما فيما يتعلق بدرجة الاندماج في سوق العمل، فقد أشار البنك المركزي الأوروبي الى أن “الاختلافات بين المواطنين والمهاجرين في أوروبا تنتقل إلى الأجيال المتعاقبة، أو أنها تتفاقم أيضا في بعض الحالات، بينما لا يحدث هذا في الولايات المتحدة”، واختتم بالقول إن “هذا يفرض تحسين مجال إدماج المهاجرين في سوق عمل البلدان الأوروبية”.