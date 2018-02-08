مينيتي: يجب وقف تدفقات الهجرة لأنني تكهنت بالإعتداء على المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي إنه يجب وقف تدفقات الهجرة لأنني تكهنت بالإعتداء على المهاجرين، تعليقا على إطلاق شاب إيطالي النار يوم السبت الماضي على مجموعة مهاجرين في المدينة المذكورة، وسط البلاد.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، أضاف الوزير مينيتي “لقد رأيت مهاجم المهاجرين بماتشيراتا في الأفق قبل عشرة أشهر، عندما قمنا بعد ذلك بتغيير سياسة الهجرة”، مبينا أن “من يتبنى حداً أدنى لموقف تبريري لحادث كهذا، يُحدث شرخا في الديمقراطية، التي جوهرها احترام القانون”. وشددا على أن “الأمر تعلق بعمل انتقامي ذا طابع نازي وفاشي”.

وحول إمكانية حل التشكيلات والحركات اليمينية المتطرفة، قال وزير الداخلية “لم استهن بها أبدا، وقد أجرينا تحقيقات حول كثير مما أقدمت عليه هذه الحركات”، مبينا أن “إجراءً بحلها يجب أن يكون قابلا للدعم من وجهة النظر القانونية”، واختتم بالقول إن “هذا ما يتم التقصي بشأنه”.