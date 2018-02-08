إدانة برلمانية أوروبية لعملية عفرين ومطالبة برفع حالة الطوارئ في تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – أدان البرلمان الأوروبي الهجمات التي تقوم بها القوات التركية على منطقة عفرين (شمال سورية)، وكذلك عمليات “القمع” التي طالت الأصوات المعارضة لهذا العمل.

وعبر البرلمانيون عن قلقهم تجاه “النتائج الكارثية” التي قد تخلفها هذه العملية على المستوى الإنساني، محذرين من مغبة الاستمرار في اتخاذ قرارات “مبالغ فيها”.

جاء هذا الموقف في قرار تبناه البرلمان الأوروبي الذي يعقد جلساته هذا الأسبوع في ستراسبورغ، بعد جلسة مناقشة جرت أول أمس تناولت حالة الحريات وحقوق الإنسان في تركيا، وكذلك تدخل أنقرة العسكري في سورية.

وجرت المناقشة بحضور كل من المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع والجوار يوهانس هان، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، واللذان عبرا عن موقف أوروبي “حذر” تجاه التصرفات التركية داخلياً وخارجياً.

وبالإضافة إلى رفع حدة اللهجة تجاه تركيا بشأن تدخلها في شمال سورية، أعاد البرلمانيون الأوروبيون التأكيد على دعوة أنقرة لرفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ محاولة الانقلاب منتصف عام 2016، والتي “استخدمت لقمع كافة أشكال المعارضة”، حسب وصفهم.

ووجه البرلمانيون انتقادات لاذعة للحكومة التركية التي قامت بعد محاولة الانقلاب تلك بحملات ملاحقات واعتقالات طالت نشطاء ومحامين وصحفيين ومواطنين عاديين، منوهين بأن “حالة الطوارئ تشكل حالياً حجة من أجل قمع أي محاولة تعبير سلمي عن الرأي”، كما جاء في القرار.

وحث البرلمانيون السلطات التركية على اطلاق سراح كافة النشطاء والصحفيين ومسؤولي منظمات المجتمع المدني المحتجزين في السجون، بمن فيهم مسؤول منظمة العفو الدولية في البلاد تانر كيليتش.

ووجه البرلمان الأوروبي نداءً إلى باقي مؤسسات الاتحاد لحثها على ربط مساعداتها الممنوحة لتركيا، بوصفها رسمياً مرشحة للانضمام للتكتل الموحد، بتحسن وضع الحقوق والحريات داخل البلاد.

ويأتي القرار البرلماني في الوقت الذي تتهيأ فيه الأوساط السياسية في بروكسل وأنقرة للتحضير للقاء قمة بين الطرفين يجمع قادة دول ومؤسسات الاتحاد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة فارنا البلغارية في 26 آذار/مارس القادم.