مبعوث الرئيس الصيني: تغيرات إيجابية في العلاقات بين الكوريتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين- وصف المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ، الوضع في شبه الجزيرة الكورية بأنه “يمر بتغيرات ايجابية”، مستدلا بانتهاز سيول وبيونغ يانغ فرصة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية لـ”استعادة الحوار وبدء التعاون.”

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الصينية الرسمية (شينخوا) عن المبعوث الرئاسي هان تشنغ، إشارته في اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، إلى أن العلاقات بين الكوريتين “تحسنت وحققت تقدما”

وأضاف المبعوث، العضو الدائم بالمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن بلاده “تدعم المصالحة والتعاون بين الكوريتين وتأمل أن تلتقي الأطراف المعنية مع بعضها البعض في منتصف الطريق وأن تبذل جهودا مشتركة من أجل تخفيف حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية ودعم عملية التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية”

هذا ومن المتوقع أن يستقبل رئيس كوريا الجنوبية يوم السبت المقبل أعضاء وفد كوريا الشمالية الأولمبي، الذي يتضمن شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون