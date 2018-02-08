موغيريني إلى الكويت الأسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقوم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بزيارة إلى الكويت الأسبوع القادم تستمر يومين.

وستشارك المسؤولة الأوروبية في الفترة الواقعة ما بين 13 و14 الشهر الحالي في اجتماعيين دوليين الأول لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة (داعش).

أما الاجتماع الثاني، فتشارك موغيريني، باسم الاتحاد الأوروبي، في رئاسته ويتعلق بإعادة إعمار العراق، حيث “ترغب أوروبا معاينة أفضل السبل لحشد التعاون الدولي للتعامل مع تداعيات تراجع تنظيم الدولة في هذا البلد”، حسب مصادر مطلعة.

ويقر الاتحاد الأوروبي بأن تراجع داعش يفرض على العراق تحديات سياسية واجتماعية وإنسانية من نوع جديد، مشدداً على أهمية دوره في المساهمة في مساعدة الحكومة العراقية على التعاطي معها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تبنى في الثامن شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام استراتيجية جديدة للعراق تقوم على التمسك بوحدة أراضي البلاد وتعزيز الحوار بين الحكومة المحلية في كردستان (شمال البلاد) والحكومة المركزية في بغداد، لحل القضايا العالقة بالإضافة إلى وضع آليات لتسريع المصالحة الوطنية، ما يساهم في تحسين أداء المؤسسات وأيضاً حياة المواطنين.