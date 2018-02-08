إيطاليا: رحلات سياحية جديدة إلى شرم الشيخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت شركة سياحية إيطالية عن إقامة رحلات جديدة إلى منتجع شرم الشيخ المصري، مما يدل على انتعاش حركة السياحة في إيطاليا.

هذا وقد وقع الرئيس الجديد لشركة دومينا تراڤل، إيوجينيو پرياتوني، اتفاقا مع شركة المصرية للطيران، لرحلات أسبوعية مباشرة نحو المنتجع المصري تنطلق من المطارات الإيطالية الرئيسية.

وستبدأ الرحلات على أساس أسبوعي اعتبارا من 4 آذار/مارس حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2018، من مطارات ميلانو، فيرونا، روما، باري، نابولي وكاتانيا، على متن طائرات المصرية للطيران، التي تتمتع بشهادات وتراخيص بارزة للجودة والسلامة.

وبهذا الصدد، قال پرياتوني “أنا راض للغاية عن نتائج هذا النشاط التشغيلي، الذي اتابعه شخصياً، وهو المشروع يكتسب قوامه بشكل مستمر”. وأكد أن “إحياء مصر عاد ليكون من أولوياتنا مرة أخرى”، والتي “تمثل وجهة لا تتلاشى أبدا”.

وأوضح رئيس دومينا تراڤل أن “هذا الالتزام بالرحلات الجوية شهد حضورنا في طليعة دائما في مجال نمو شرم الشيخ”، وهو “هدف كبير سيستمر بتمييز حضورنا على هذه الوجهة”، وتابع “سنواصل هذه العملية حتى نبلغ عدد الـ20 ألف مسافر سنويا عبر أهم فروعنا، وهو دومينا كورال”.

وذكر پرياتوني أن “شركتنا تشهد تغييرا عميقا لتبسيط عمليات الحجز”، وذلك “من خلال موقع الكتروني ومركز اتصال جديدين، يضمنان حجزا سريعا، ديناميكيا وتعاونيا”، واختتم بالقول إن “تكامل الشركة يأتي أيضا عبر شعار جديد يتّم عملية تجديدها”.