السفير المصري: إهتمام متزايد من الشركات الايطالية بفرص الاستثمار بمصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- لفت السفير المصري هشام بدر خلال زيارة إلى مقر مجموعة آدنكرونوس الاعلامية في روما، إلى أن “إيطاليا تعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر”، حيث “تخطت التجارة البينية 5 مليار يورو، تحتل بموجبها إيطاليا المركز الرابع بين الشركاء التجاريين لمصر، كما بلغت الاستثمارات الإيطالية 5 مليار يورو وهناك فرص كبيرة لزيادتها في الفترة القادمة، خاصة مع بدء إنتاج حقل ظهر للغاز، واهتمام عدد من الشركات الإيطالية بمشروعات البنية التحتية في مصر”.

واشار الدبلوماسي المصري إلى “أهمية إستغلال مناخ الاستثمار في مصر والتي نجحت في جذب أكثر من 10 مليار دولار خلال العام الماضي من الاستثمارات الأجنبية بعد قيام الحكومة بعدد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما أدى إلى وصول نسبة نمو الاقتصاد إلى 5% وتخطي الاحتياطات النقدية 38 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد”.

كما قدم السفير عرضا لـ”خطط الحكومة المصرية لإنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الجديدة، تتنوع بين التصنيع والزراعة والنقل اللوجستي، في منطقة قناة السويس بعد إفتتاح القناة الجديدة، وكذلك في عدة مناطق أخرى بالبلاد”.

واستعرض السفير أيضا جهود بلاده في “تنشيط الجذب السياحي لعودته إلى معدلات ما قبل عام 2011، حيث حققت مصر طفرة في زيادة أعداد السائحين العام الماضي، ليس فقط من خلال فتح أسواق جديدة ولكن أيضا من خلال خلق برامج سياحية متنوعة، كان أبرزها مسار العائلة المقدسة، وهو البرنامج الذي تم إطلاقه من روما بمباركة البابا فرنسيس لإيقونة العائلة المقدسة”.