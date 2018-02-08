أخوان سورية: أي مسار سياسي روسي غير مقبول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدى تنظيم الإخوان المسلمين في سورية موقفا متشددا من روسيا فيما يخص الحل السياسي لسورية، وقال إن أي مسار سياسي تكون روسيا شريكة فيه هو “مسار عبثي غير مقبول”، واتهم موسكو بأنها “لا يمكن أن تكون ضامنة للسلام بأي شكل من الأشكال”.

وتعليقاً على قصف سلاح الطيران الروسي وسلاح طيران النظام السوري منذ نحو خمسة أيام لمحافظة إدلب وريفها والغوطة الشرقية في ريف دمشق، الواقعتان ضمن اتفاقيات خفض التصعيد، وسقوط مئات القتلى، اتهمت الجماعة روسيا والنظام السوري بـ”ارتكاب جرائم حرب، واستخدم غاز الكلور السام ضد المدنيين”.

وقال المكتب الإعلامي للجماعة إن “كل هذا القتل والتدمير يحدث في الوقت الذي أثبتت فيه لجان التحقيق الأممية تورط الأسد في استخدام غاز الكلور السام في مواقع عدة خلال الأشهر الماضية، ومع ذلك لم يحرك المجتمع الدولي ساكناً لوقف هذه الجرائم ومحاسبة هذا النظام المجرم”. وأدان ما وصفه بـ”الإرهاب الأعمى” من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومن وصفه بـ “المحتل الروسي”.

ودعت الجماعة المجتمع الدولي كي “يتحمل المسؤولية الكاملة” عن حماية الشعب السوري من “الإبادة الجماعية” التي يتعرض لها، وقالت “إن هذا العجز الواضح في ردع إرهاب الأسد وروسيا لن يمنح المنطقة بأسرها أي فرصة للاستقرار والسلام”.