بلجيكا: محاكمة عبد السلام وعياري تُرحل للشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت هيئة المحكمة الجنائية في مدينة بروكسل تأجيل جلسات محاكمة كل من صلاح عبد السلام، وسفيان عياري إلى 29 من شهر آذار/مارس القادم.

ويُحاكم عبد السلام K وهو الوحيد الباقي على قيد الحياة من الفريق الانتحاري الذي نفذ هجمات باريس عام 2015، ورفيقه سفيان عياري، بتهمة إطلاق النار على رجال الشرطة أثناء مداهمة في بروكسل في 15 آذار/مارس عام 2016، وحيازة سلاح غير مرخص في إطار نشاط إرهابي.

وتم تخصيص جلسة اليوم التي استمرت حتى الخامسة عصراً لسماع مرافعات جهات الادعاء الشخصي ومرافعات الدفاع.

وحاول محامو الدفاع “إقناع” هيئة المحكمة بأن إطلاق النار جاء من قبل شخص واحد هو محمد بلقائد، و الذي قُتل خلال الاشتباك مع الشرطة، حيث أشاروا إلى أنه لم يكن بنية موكلهم القتل، بل “الهروب فقط من وجه رجال الشرطة لتفادي الاستجواب”.

كما فند زفين ماري، كلام جهة الادعاء العام حول الصفة الإرهابية لما فعله المتهمان، مشيراً إلى أن واقعة الاشتباك مع رجال الشرطة “لا تعد عملاً إرهابياً”.

ويواجه المتهمان عقوبات بالسجن قد تصل إلى 30 عاماً.

ولا تتصل المحاكمة الحالية بأي من هجمات باريس 2015 و لا بهجمات بروكسل عام 2016.

ولم يحضر صلاح عبد السلام جلسة اليوم، فيما كان سفيان عياري متواجداً، وأكد أنه سيحضر جلسة شهر آذار/مارس أيضاً.