إيطاليا تدين “القصف العشوائي” للنظام السوري ضد المدنيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدى وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية، أنجيلينو ألفانو “قلقه العميق إزاء تدهور الوضع في سورية”، معربا عن “الإدانة بأقصي درجات الحزم للقصف العشوائي للنظام ضد السكان العزل والبنى التحتية المدنية”.

وأعلن ألفانو في بيان صدر عن الخارجية الايطالية مساء الخميس أن “إيطاليا تنضم إلى نداءات الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى الشعب المحاصر في سورية”. وأردف “على بعد بضعة كيلومترات من دمشق، في الغوطة الشرقية، لا يزال الحصار القاسي مستمرا من طرف نظام الأسد بحق 400 ألف مدني”.

ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه “في الأيام القليلة الماضية، عمليات القصف في تلك المنطقة، التي تعتبر من الناحية النظرية واحدة من مناطق خفض التوتر المتفق عليها في أستانا، أصبحت أكثر عشوائية، مما تسبب في وقوع مئات من الضحايا المدنيين. أضف إلى ذلك الأخبار المزعجة عن استخدام جديد للأسلحة الكيميائية من جانب قوات الأسد”.