وزير إيطالي يعلق على شراء صندوق امريكي لقطارات إيتالو الخاصة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير وزير التنمية الاقتصادية، كارلو كاليندا شراء الصندوق الأمريكي (غلوبال انفراستراكتشر بارتنرز)، لشركة إن تي في-إيتالو الايطالية الخاصة للنقل عبر القطارات، في صفقة تناهز الملياري يورو (1.98 مليار، إضافة إلى ديون قيمتها 450 مليونا ) ، بأنه “خبار سار، لأن الشركة الايطالية لقطارات إيتالو السريعة كانت ناجحة بكل المقياييس”.

ولكن المسؤول الإيطالي أضاف “النهاية المثالية كانت تكمن في إدراج إن تي في-إيتالو في البورصة، مع احتفاظ رجال الاعمال الايطاليين على حصة في أيديهم. ولكن هذا لم يحدث وكان من حقهم بيع الشركة”. وأردف “المنافسة لها آثار إيجابية فيما يتعلق بإيجاد فرص العمل والاستثمار وتحسين الخدمات. ولكن، ليس من المنظور الوطني الضيق، أنا فقط أعتقد أن رجال الأعمال أفضل في إدارة الشركات من المستثمر المالي”.

وجدد كاليندا “خيار البيع مشروع تماما. فشركة إن تي في-إيتالو لم تطلب مواردا من الحكومة في بداية مسارها المضطرب، لأنها كانت ضحية لمنافسة غير عادلة من جانب شركة السكك الحديدية الوطنية، وبالتأكيد لم تتلق دعما خاصة من الحكومات السابقة”.