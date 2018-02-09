السفير المصري ورئيس مجموعة آدنكرونوس يتفقان على تعزيز التعاون الاعلامي بين القاهرة وروما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- خلال زيارته لمجموعة آدنكرونوس الإعلامية، أعرب السفير المصري لدى روما، هشام بدر عن “تطلعه لتعزيز التعاون مع المجموعة الاعلامية وتنشيط التعاون بين وكالات الأنباء المصرية والإيطالية”.

كما أكد الدبلوماسي المصري خلال الزيارة “اهتمام القيادة السياسية لبلاده بتطوير العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وهو ما يقابله حرص إيطالي على تحقيق هذا الهدف المشترك للإرتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، ليس فقط على مستوى التنسيق والتعاون السياسي الاستراتيجي في منطقة المتوسط، لكن أيضا على الجانب الاقتصادي”.

وبدوره، أعلن رئيس مجموعة آدنكرونوس، جوزيبى مارّا، أنه يشاطر ضيفه السفير المصري فيما يختص بـ”تعزيز الروابط لما اتسمت به دائما العلاقات بين البلدين، من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية”. ووصف رئيس المجموعة الاعلامية إيطاليا ومصر بـ”الدولتين الهامتين”، وبوسعهما “بالتأكيد أن يشكلا قطبا للتنمية في حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله، والاستفادة من مشروع طموح واسع النطاق يجمع هاتين الثقافتين الاستثنائيتين” في قلب المتوسط.

كما استعرض مارّا والسفير المصري “أسس إطلاق التعاون والانتاج المشترك لمشاريع الوسائط المتعددة مع وسائل الإعلام المصرية”، حيث سيقوم ناشر مجموعة أدنكرونوس بزيارة في المستقبل القريب إلى مصر لعقد اجتماعات مع الأطراف المعنية بهذه المشاريع.