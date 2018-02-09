ترامب: إتفاق السلام يتطلب تنازلات فلسطينية-إسرائيلية كبيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى إتفاق سلام فلسطيني-إسرائيلي يتطلب تنازلات كبيرة من الطرفين.

ولم يفصل ترامب في مقابلة مع صحيفة (إسرائيل هيوم)، نشرت مقتطفات منها اليوم الجمعة، التنازلات المطلوب من الطرفين القيام بها.

وقال ترامب “اعتقد أن على الطرفين تقديم تنازلات كبيرة من اجل التوصل الى اتفاق سلام”.

وكان ترامب يرد على سؤال إن كان يتعين على إسرائيل تقديم أي شيء مقابل إعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار في هذا الصدد، إلى انه بإعلانه أن القدس ازيلت عن طاولة المفاوضات، “فإنني أردت أن نوضح أن القدس هي عاصمة إسرائيل. وفيما يتعلق بالحدود، فإنني سوف ادعم ما يتفق عليه الطرفين” .

وجدد ترامب تمسكه بقراره الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال “أعتقد أن قرار القدس كان مهما جدا بالنسبة لي، لقد كان هذا قرارا مهما بالنسبة للكثير من الناس الذين شكروني ، وكي أكون صادقا تماما فإن اخرين لم يفعلوا ، ولكن هذا كان مهما لي فقد وعدت ونفذت”.

واضاف الرئيس الأمريكي “في الواقع، قلت أنني اريد أن افعل ذلك في السنة الأولى، وأنا أفهم لماذا فشل رؤساء آخرين في تنفيذ هذا الوعد، لقد كانوا تحت ضغط هائل لعدم القيام بذلك”.