وزيرة الدفاع الإيطالية: التزامنا في النيجر لاستقرار المنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا پينوتّي إن التزامنا العسكري في النيجر يهدف الى بث الاستقرار في المنطقة.

وأضافت الوزيرة پينوتّي في تصريحات إذاعية الجمعة، أنه “في مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، وقعنا ونظيري النيجيري اتفاق تعاون عسكري في مجال تدريب وإعداد قوة لمراقبة الحدود”، والذي “أدى إلى طرح الاقتراح على البرلمان”. لذا فالأمر يتعلق بـ”قرار وطني يقوم على أساس اتفاق ثنائي بين البلدين”.

وذكَّرت وزيرة الدفاع بأنه “كما فعلنا مع ليبيا، فنحن هنا نستجيب لطلب السلطات المحلية التي تحظى من جانب إيطاليا دائما بأقصى قدر من الاحترام”، لذلك فهي “مبادرة تندرج في إطار الالتزام الوطني تجاه هذا الجزء من شمال أفريقيا الذي يشمل منطقة الساحل، والتي يمثل استقرارها أمراً ضروريل لأمننا أيضا”. واختتمت بالتنويه بأن “ايطاليا قد فتحت مؤخرا سفارتها في العاصمة النيجرية نيامي”.