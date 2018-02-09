المفوضية الأوروبية تؤكد على أهمية المشاركة برئاسة مؤتمر الكويت حول العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن ثلاثة من أعضاءها سيشاركون في المؤتمر الدولي لإعادة اعمار العراق الأسبوع القادم في الكويت.

ومن المقرر أن تشارك الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، في رئاسة المؤتمر إلى جانب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

ويحضر المؤتمر كذلك كل من المفوضين الأوروبيين المكلفين على التوالي شؤون المساعدات الإنسانية كريستوس ستايليانيدس، وشؤون التعاون الدولي نيفين ميميكا.

وعبرت المفوضية عن تصميم دول ومؤسسات الاتحاد في البقاء كشريك رئيسي للعراق، حيث “قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 650 مليون يورو للمساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والتنمية في العراق ودعم أجندة الإصلاح السياسي”، حسب بيانها الصادر اليوم.

ويريد الاتحاد الأوروبي الاضطلاع بدور هام في العراق ما بعد هزيمة تنظيم الدولة (داعش)، كما يولي أهمية خاصة لمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في بناء البلاد في المرحلة القادمة.

وسيخصص المؤتمر جلسات لتحديد الأولويات الإنسانية للعراق وكذلك لإقرار طرق إدارة الأموال وضبطها وآليات المساءلة.