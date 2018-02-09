بلحيكا: مفوضية شؤون اللاجئين تبرئ الحكومة بشأن السودانيين المبعدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر التقرير الصادر عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين والمحرومين من الجنسية في بلجيكا (هيئة مستقلة)، أن الحكومة الفيدرالية لم ترتكب أي خطأ بقيامها بإعادة سودانيين كانوا يقيمون بشكل غير مشروع على أراضي البلاد ، إلى بلدهم الأصلي.

وكانت الحكومة قد طالبت المفوضية بإجراء تحقيقات واعداد التقرير منذ أواخر العام الماضي، على أثر الجدل واللغط الذين سادا في الأروقة السياسية والاجتماعية بسبب مزاعم عن تعرض هؤلاء لسوء معاملة وتعذيب لدى وصولهم إلى الخرطوم.

وقد ناقش المجلس الوزاري المصغر هذا التقرير خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم في بروكسل، الذي تحدث عن “شكوك جدية حول صدقية الشهادات التي تم جمعها والتي نُسبت إلى سودانيين تم ترحيلهم”، وفق التقرير.

ويؤكد التقرير بأن عمليات ترحيل السودانيين من المهاجرين غير النظاميين، أو الذين تم رفض طلبات لجوئهم يمكن أن تستمر بشرط دراسة كل حالة على حدة والتحقق من أن عملية الابعاد لن تؤدي إلى تعريض حياة هؤلاء للخطر.

وشدد التقرير على ضرورة التأكيد من حسن تطبيق المادة الثالثة من الشرعة الأوروبية لحقوق الانسان والتي تمنع عمليات الترحيل الجماعية وكذلك ترحيل أي فرد لبلد قد يتعرض فيه لسوء المعاملة أو الانتهاكات.

وتعليقاً على التقرير، أكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، على نية الحكومة تعزيز عمليات التدقيق في ملفات المهاجرين وانشاء لجنة خاصة للتأكد من حسن تطبيق المادة الثالثة، كما “يمكن لبعثات تحديد هويات السودانيين أن تستمر وفق الشروط المنصوص عنها قانوناً”، حسب كلامه.

وكانت منظمة غير حكومية تُسمى “معهد تحرير” قد نشرت شهادات تفيد بتعرض سودانيين أعادتهم بلجيكا لبلدهم الأصلي إلى “التعذيب وسوء المعاملة” لدى وصولهم إلى الخرطوم، ما أثار عاصفة انتقادات داخل البلاد.

وكانت العديد من أحزاب المعارضة والشخصيات السياسية قد طالبت بإقالة وزير الهجرة واللجوء ثيو فرانكن، المسؤول عن هذا الملف.