وزيرة الدفاع الإيطالية: الخدمة العسكرية الإلزامية لم تعد مفيدة للبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي إن الخدمة العسكرية الإلزامية “كانت لها وظيفة تاريخية، لكنها لم تعد اليوم مفيدة للبلاد”، ردا على مقترح لزعيم رابطة الشمال ماتّيو سالفيني إعادة فرض الخدمة العسكرية.

وأضافت الوزيرة بينوتّي في تصريحات إذاعية الجمعة، “ربما لم ينظر سالفيني بعين الإعتبار الى ما يجب على الدفاع القيام به وما تفعله القوات المسلحة اليوم”، فـ”البعثات الدولية تحتاج إلى قدر كبير من الاحتراف، وهي تدخلات عسكرية مهمة، في مناطق تحف بها المخاطر”، وبالتالي “فمن الضروري امتلاك المشاركين بها المهنية والتأهيل”.

كما أشارت وزيرة الدفاع الى أن “استخدام الجيش في التعاون مع الشرطة بعملية (طرق آمنة) ضد مخاطر الإرهاب، يحتاج هو الآخر إلى إعداد كاف أيضا”، فـ”من المستحيل أن تتمكن الخدمة العسكرية في وقتها المحدود، أن تعطي هذا النوع من التحضير، وستكون عملية مكلفة للغاية وغير مفيدة للدفاع الإيطالي”.

وذكرت الوزيرة أنه “من وجهة نظر نشر القيم اليوم، تتفق الخدمة المدنية الإجبارية لفترة مناسبة، مع مسار دراسة وعمل شبابنا”، والتي “ستكون مقترحا مهما لشبابنا”، على غرار “الخدمة التي يتعين القيام بها وفقا للميول الشخصية لكل فرد، كتلك التي تنظمها الجمعية الوطنية لرجال الألب هذا العام”.