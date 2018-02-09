رينزي يصف سالفيني بـ”البائس” لتأييده لإعتداءات العنصريين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي (الحاكم) ماتيو رينزي، الأمين الفدرالي العام لحزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني بـ”البائس”، لعدم اعتباره “إرهاباً”، العيارات النارية التي أطلقها شخص عنصري ضد مهاجرين في أحدى المدن الإيطالية.

هذا وقد أقدم لوكا ترايني (28 عاما) من حركة الفاشية الجديدة، يوم السبت الماضي بإطلاق النار على مجموعة مهاجرين في مدينة ماتشيراتا (وسط)، ثم اعتقل من قبل رجال الشرطة على درجات نصب الجندي المجهول في البلدة، بينما كان يلتفح الراية الإيطالية ويؤدي تحية فاشية.

وأضاف رينزي في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الجمعة، “أنا لا أتكلم الإرهاب، كما إنني لم أتحدث الحرب بعد هجوم باتاكلان في باريس، ولا أتحدث عن إرهاب اليوم”، بل أن “هناك حقيقة حدث مروع سببه الأيديولوجية النازية الجديدة”، مؤكدا “ضرورة معاقبة الجاني، وخوض معركة لهزيمة ثقافة الموت هذه”.

وذكر رئيس الوزراء السابق أن “الحزب الديمقراطي لا يستهين بما حدث مطلقاً”، لكن “نحن مسؤولون، فليس من المنطقي زيادة التوترات لكسب نصف نقطة أكثر لدى الناخبين”. ووجه أصبع الإتهام ضد تهجمات زعيم رابطة الشمال، قائلا إن “موقف سالفيني أمر مشين، وإن كان على تصنيفه، فالكلمة الصحيحة هي أنه بائس”، عموما “لن ألاحقه في جنونه الواضح، أو أعتبره المحرض المعنوي ولن أدعوه متورطا بالمسؤولية” عمّا حدث.