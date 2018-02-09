الأزهر يدعم خطة المجابهة الشاملة للجيش والشرطة ضد الإرهاب والإجرام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ أعلنت جامعة الأزهر عن دعمها الكامل لخطة المجابهة الشاملة، التي أعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية عن انطلاقها الجمعة، لمواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية في سيناء الحبيبة وفي غيرها من أنحاء الجمهورية.

ودعا الأزهر في بيان “كافة أبناء الشعب المصري إلى دعم قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الأمن الشجعان في مواجهتهم لتلك العناصر الإرهابية والإجرامية، حتى تتطهر مصر من دنس تلك العصابات، التي روعت الآمنين وسفكت الدماء المعصومة، وعاثت في الأرض فسادا”.

وأشاد الأزهر بـ”ما يقدمه أبناء الجيش والشرطة البواسل من تضحيات ودماء غالية عزيزة ليعم الأمن والأمان في جميع ربوع مصرنا الغالية، ولإفشال مخططات الفوضى والفتنة التي تريد العصف باستقرار الوطن”، وكذلك “بما يقدمه أبناء سيناء الحبيبة من تضحيات وما يتحملوه من معاناة بسبب إجرام تلك العصابات الإرهابية”. واختتم متضرعا “حفظ الله مصر من كل سوء ومكروه”

