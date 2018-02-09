عشرات الإصابات في تجدد الإشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – اصيب عشرات الفلسطينيين في تجدد الإشتباكات الجمعة بين مئات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن “16 فلسطينيا اصيبوا بالرصاص، بينهم اصابة خطيرة في الرأس، في المواجهات التي اندلعت اليوم على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل”.

وقال الناطق بلسان وزارة الصحة الفلسطينية اشرف القدرة إن “الإحتلال يتعمد استهداف الشبان الفلسطينيين في الأجزاء العلوية من الجسم خلال المواجهات الدائرة على حدود قطاع غزة” لافتا إلى أن المواجهات جارية في شمال قطاع غزة وشرق جباليا وشرق غزة.

كما اشارت وزارة الصحة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص في المواجهات المندلعة في الضفة الغربية.

وتركز المواجهات في بيتا، حاجز حوارة، مادما ، بيت فوريك وكفر قليل في محافظة نابلس وفي بدرس، المزرعة الشرقية، النبي صالح، دير نظام ونعلين والمدخل الشمالي لمدينة البيرة في محافظة رام الله وقرية كفر قليل محافظة قلقيلية ومخيم الفوار في محافظة الخليل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن دفع قوات إضافية من عناصره إلى الضفة الغربية استعدادا للمواجهات.