برلماني إيطالي معارض: إعادة المهاجرين الكثيرين غير النظاميين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا سياسي إيطالي معارض الى إعادة المهاجرين الكثيرين من غير النظاميين المتواجدين في البلاد.

وأضاف عضو مجلس النواب من حركة (خمس نجوم) أليساندرو دي باتيستا، في تصريحات إذاعية، أن “هناك الكثير من المهاجرين غير النظاميين الذين ليس لديهم الحق بالعيش في إيطاليا بالنسبة لي، وأنا لا أعتقد أن الأمر هنا يتعلق بالعنصرية”.

وأشار دي باتيستا الى أن “هناك حاجة لاتفاقات لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية”، والأمر “لا يتعلق بالعنصرية هنا”، بل بحقيقة أن “مشكلة الهجرة يجب أن تعالج بجدية لأنها أصبحت عملا تجاريا”.