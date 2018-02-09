مجلس النواب الليبي يدين ويستنكر الانفجار ضد مسجدا ببنغازي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ أدان مجلس النواب الليبي التفجير الارهابي الذي استهدف المصلين في صلاة الجمعة اليوم بمسجد سعد بن عبادة بمدينة بنغازي، والذي راح ضحيته قتيل وأكثر من ثمانين جريحا.

وأكد مجلس النواب في بيان تلقت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه “دعم القوات المسلحة الليبية واجهزة الشرطة وكافة الجهات الامنية لبسط الامن في المدينة، وعدم السماح لقوى الارهاب والتطرف بالعبث في امن المدينة وأهلها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة”، كما “تقدم المجلس بخالص التعازي إلى اهالي مدينة بنغازي والشعب الليبي”.

يذكر أن مدينة بنغازي شهدت خلال الشهر الماضي انفجار سيارتان ملغمتان، ما أدى إلى مقتل 41 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 80 آخرين، بينهم قيادات أمنية وعسكرية كبيرة وعناصر من الشرطة.