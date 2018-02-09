سياسية يمينية إيطالية: وقف وصول المهاجرين المسلمين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت سياسية يمينية إيطالية الى وقف وصول المهاجرين المسلمين الوافدين الى البلاد، تعليقا على قول الأمين الفدرالي العام لحزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني أمس إنه يعتقد بأن “الدين الإسلامي لا يتفق مع دستورنا”.

وأضاف زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني في تصريحات للإذاعة الخاصة بالبرلمان، الجمعة، “يجب ألا ندعي أن المشاكل لا وجود لها، فهناك عملية أسلمة جارية”، فـ”إذا دخلنا في صلب الموضوع نجد أن هناك أشياء لا تسير على ما يرام، كما هي الحال بالنسبة للنظرة الى المرأة”، في الإسلام.

وذكرت ميلوني أن “علينا أن نتخذ اجراءات واضحة، بدءاً من ادخال جريمة الاصولية الاسلامية حتى اغلاق المساجد غير المرخصة”. واختتمت مشددة “أقول أيضا كفانا مهاجرين من الدول الإسلامية”.