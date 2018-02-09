رئيس الشيوخ الإيطالي: من يطلق النار فهو إرهابي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بيترو غراسّو أن “كل من يطلق النار معتديا فهو إرهابي”، ، تعليقا على إطلاق شاب إيطالي النار يوم السبت الماضي على مجموعة مهاجرين في مدينة ماتشيراتا، وسط البلاد.

واضاف غراسو في تصريحات إذاعية الجمعة، أن “مبادئنا يجب أن تكون ثابتة غير قابلة للطعن، ولا يمكن للحكومة أن تتلعثم”، مبينا أن “الحزب الديمقراطي لا يريد إطلاق مسيرات احتجاجية بسبب مشاكل الدعاية الانتخابية، ونحن نركب الخوف من أجل الحصول على قبول الرأي العام”.

وطلب رئيس مجلس الشيوخ من “رينزي أن يوضح لي: ما هو الفرق بين من يهاجم بالعبؤات الناسفة أو من يطلق النار بشكل عشوائي؟”، مشيرا الى أن “إطلاق النار ضد الناس العزل هو إرهاب خالص، لدرجة أن السلطة القضائية بدأت من تهمة ارتكاب مجزرة، وهي جريمة تهديد بخطر لا يتطلب موت الضحية بالضرورة”.

وخلص غراسو الى القول “فلنعامل الأجانب كما ينص الدستور في المادة 10، وعلى سالفيني أن يعلم أن من الضروري إعطاء إمكانية ممارسة العبادة، في إماكن يمكن أن تكون خاضعة لرقابة قوى حفظ النظام العام أيضا”.