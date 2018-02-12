مينّيتي: الانتخابات مرحلة هامّة نواجهها بهدوء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي إن “بلادنا تشهد خطوة هامة، ونحن نواجهها بهدوء”، بل “يجب أن نواصل المضي قدما بهذا الشكل”.

وخلال اجتماع في فلورنسا الاثنين، لتوقيع الاتفاق الجديد حول الأمن الحضري، مع المحافظ أليسيو جيوفريدا ورئيس البلدية داريو نارديلا، أكد الوزير منيتي أن “من الضروري في هذا السياق، الإعتراف بالجميل والإعراب عن الامتنان والمودة والتقارب أيضا من قوى حفظ الأمن”.

وكان العمدة نارديلا قال قد في تصريح صباح اليوم “إن الكثيرين يعلون الصرخات بشأن موضوع الامن”، لكن “لدينا وزير مثل مينّيتي، قادر على معالجة المشكلة وتحقيق نتائج مهمة”، واختتم مشيرا “أفكر في هذا السياق بالمرسوم المتعلق بالامن الحضري”.